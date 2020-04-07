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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67096 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79291 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92562 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90256 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104946 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89056 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103123 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131021 просмотра

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В Днепропетровмкой области подтвердили 15 новых случаев COVID-19

В Днепропетровмкой области подтвердили 15 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18719 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области подтвердили еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"В Днепропетровской области обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все - в Першотравенске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в области наращивают темпы проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

"Обследуем людей, с которыми контактировали больные COVID-19 всех пациентов с пневмонией. Только что получили 15 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в области - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - отметили в сообщении.

Напомним, в понедельник, 6 апреля в Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса. Заболевшие - жители Днепра, Першотравенска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков.

Поэтому, по состоянию на вчера в области было 26 подтвержденных случаев COVID-19, а теперь общая цифра - 41 случай.

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