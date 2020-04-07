В Днепропетровмкой области подтвердили 15 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области подтвердили еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области обнаружили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все - в Першотравенске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в области наращивают темпы проведения тестов на коронавирусную инфекцию.
"Обследуем людей, с которыми контактировали больные COVID-19 всех пациентов с пневмонией. Только что получили 15 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего в области - 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - отметили в сообщении.
Напомним, в понедельник, 6 апреля в Днепропетровской области обнаружили 12 новых случаев коронавируса. Заболевшие - жители Днепра, Першотравенска и Синельниковского района. Среди инфицированных - двое подростков.
Поэтому, по состоянию на вчера в области было 26 подтвержденных случаев COVID-19, а теперь общая цифра - 41 случай.