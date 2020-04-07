На Дніпропетровщині підтвердили 15 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Дніпропетровщині підтвердили ще 15 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"На Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всі – у Першотравенську", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в області нарощують темпи проведення тестів на коронавірусну інфекцію.
"Обстежуємо людей, з якими контактували хворі на COVID-19, всіх пацієнтів із пневмонією. Щойно отримали 15 позитивних результатів тестів на коронавірус. Загалом в області – 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок 6 квітня у Дніпропетровській області виявили 12 нових випадків коронавірусу. Захворілі – мешканці Дніпра, Першотравенська та Синельниківського району. Серед інфікованих – двоє підлітків.
Відтак, станом на вчора в області було 26 підтверджених випадків COVID-19, а відтепер загальна цифра – 41 випадок.