В Днепропетровской области проверили 36 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. На данный момент на коронавирус проверили уже 36 жителей Днепропетровской области. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"36 жителей Днепропетровской области уже проверили на коронавирус. Всего в области - три лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Сердюк.
Он отметил, что за последние сутки зафиксирован один новый случай коронавируса - в Кривом Роге.
Сообщается, что у мужчины, который на днях умер в Днепровской больнице № 21, коронавирусной инфекции не обнаружили.
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Также еще два случая ранее были подтверждены в Днепре.
"Супругам уже провели повторный тест, он отрицательный. За пять дней еще раз сделаем тестирование. Если результат снова будет отрицательным, пациентов выпишут ", - отметил директор департамента.
Он добавил, что еще 5 жителей области с подозрением на коронавирус сейчас проходят обследование.
Напомним, что в Украине - 156 случаев коронавирусной болезни.