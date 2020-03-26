На Дніпропетровщини перевірили 36 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Нині на коронавірус перевірили вже 36 жителів Дніпропетровщини. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“36 мешканців Дніпропетровщини вже перевірили на коронавірус. Загалом в області — три лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19”, — повідомив Сердюк.
Він зазначив, що за останню добу зафіксовано один новий випадок коронавірусу — в Кривому Розі.
Повідомляється, що у чоловіка, який днями помер у Дніпровській лікарні № 21, коронавірусної інфекції не виявили.
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Також ще два випадки раніше були підтверджені у Дніпрі.
“Подружжю вже провели повторний тест, він негативний. За п’ять днів ще раз зробимо тестування. Якщо результат знову буде негативним, пацієнтів випишуть”, — зазначив директор департаменту.
Він додав, що ще 5 мешканців області з підозрою на коронавірус нині проходять обстеження.
Нагадаємо, що в Україні — 156 випадків коронавірусної хвороби.