В Днепропетровской области выздоровели от COVID-19 четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области выздоровели от COVID-19 четыре человека, они уже дома со своими родными. Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.
"Рад сообщить, что в Днепропетровской области зафиксировано четыре случая выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции. Повторные тесты не выявили у них никаких признаков заболевания", - сообщил Бондаренко.
По его словам, эти люди уже "дома вместе со своими родными, чувствуют себя хорошо".
"Сейчас под наблюдением врачей остается 10 пациентов. Им предоставляется вся необходимая помощь", - добавил председатель ОГА.
В то же время, по данным ОГА, на утро 6 апреля 107 жителей Днепропетровской области уже проверили на коронавирус, еще 16 ожидали результаты теста. Новых случаев за эти выходные не обнаружили. Ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом не подключен к аппарату ИВЛ, добавил Бондаренко. Говоря о четырех выздоровевших, председатель ОГА отметил, что "это супруги из Днепра, 61-летняя женщина из Кривого Рога и 71-летний мужчина с Днепра".
Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.