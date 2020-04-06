В Днепропетровской области выздоровели от COVID-19 четыре человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67051 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79219 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92500 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90203 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104935 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89035 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103119 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105983 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131020 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Днепропетровской области выздоровели от COVID-19 четыре человека

В Днепропетровской области выздоровели от COVID-19 четыре человека

Киев  •  УНН

 • 8674 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Днепропетровской области выздоровели от COVID-19 четыре человека, они уже дома со своими родными. Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.

"Рад сообщить, что в Днепропетровской области зафиксировано четыре случая выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции. Повторные тесты не выявили у них никаких признаков заболевания", - сообщил Бондаренко.

По его словам, эти люди уже "дома вместе со своими родными, чувствуют себя хорошо".

"Сейчас под наблюдением врачей остается 10 пациентов. Им предоставляется вся необходимая помощь", - добавил председатель ОГА.

В то же время, по данным ОГА, на утро 6 апреля 107 жителей Днепропетровской области уже проверили на коронавирус, еще 16 ожидали результаты теста. Новых случаев за эти выходные не обнаружили. Ни один из пациентов с подтвержденным диагнозом не подключен к аппарату ИВЛ, добавил Бондаренко. Говоря о четырех выздоровевших, председатель ОГА отметил, что "это супруги из Днепра, 61-летняя женщина из Кривого Рога и 71-летний мужчина с Днепра".

Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.

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