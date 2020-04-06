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На Дніпропетровщині одужали від COVID-19 четверо людей

На Дніпропетровщині одужали від COVID-19 четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Дніпропетровщині одужали від COVID-19 четверо людей, вони вже вдома зі своїми рідними. Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН.

"Радий повідомити, що на Дніпропетровщини зафіксовано чотири випадки одужання пацієнтів від коронавірусної інфекції. Повторні тести не виявили у них жодних ознак захворювання", - повідомив Бондаренко.

З його слів, ці люди вже "вдома разом зі своїми рідними, почуваються добре".

"Зараз під наглядом лікарів залишається 10 пацієнтів. Їм надається вся необхідна допомога", - додав голова ОДА.

Водночас, за даними ОДА, на ранок 6 квітня 107 жителів Дніпропетровщини вже перевірили на коронавірус, ще 16 очікували на результати тесту. Нових випадків цими вихідними не виявили. Жоден з пацієнтів з підтвердженим діагнозом не підключений до апарату ШВЛ, додав Бондаренко. Говорячи про чотирьох одужалих, голова ОДА відзначив, що "це подружжя з Дніпра, 61-річна жінка з Кривого Рогу та 71-річний чоловік з Дніпра". 

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.

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