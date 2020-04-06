На Дніпропетровщині одужали від COVID-19 четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Дніпропетровщині одужали від COVID-19 четверо людей, вони вже вдома зі своїми рідними. Про це повідомив у Facebook голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН.
"Радий повідомити, що на Дніпропетровщини зафіксовано чотири випадки одужання пацієнтів від коронавірусної інфекції. Повторні тести не виявили у них жодних ознак захворювання", - повідомив Бондаренко.
З його слів, ці люди вже "вдома разом зі своїми рідними, почуваються добре".
"Зараз під наглядом лікарів залишається 10 пацієнтів. Їм надається вся необхідна допомога", - додав голова ОДА.
Водночас, за даними ОДА, на ранок 6 квітня 107 жителів Дніпропетровщини вже перевірили на коронавірус, ще 16 очікували на результати тесту. Нових випадків цими вихідними не виявили. Жоден з пацієнтів з підтвердженим діагнозом не підключений до апарату ШВЛ, додав Бондаренко. Говорячи про чотирьох одужалих, голова ОДА відзначив, що "це подружжя з Дніпра, 61-річна жінка з Кривого Рогу та 71-річний чоловік з Дніпра".
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.