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На Днепропетровщине масштабный пожар на территории фермерского хозяйства: огонь не могут потушить более 12 часов

Киев • УНН

 • 571772 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар. Огонь не могут потушить уже более 12 часов, уничтожено более 400 тонн соломы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили спасатели, сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства расположенного в поселке Лозоватка Ляшковской поселковой территориальной громады поступило 8-го сентября в 17:37.

По вызову немедленно направлены дежурные отделения пожарных поселков городского типа Царичанка и Петриковка.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что огнем охвачен металлический сеновал в котором хранится ориентировочно 400 тонн сена, 2023 года покоса.

Из-за большой площади возгорания было принято решение в привлечении дополнительных пожарно-спасательных подразделений.

Также, была привлечена техника сельскохозяйственного хозяйства.

В результате возгорания уничтожено 400 тонн соломы в тюках и повреждены металлические конструкции сеновала на общей площади 600 кв.м.

В ГСЧС добавили, что пожар локализован в 20:10. Ликвидация продолжается.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

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