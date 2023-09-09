На Днепропетровщине масштабный пожар на территории фермерского хозяйства: огонь не могут потушить более 12 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар. Огонь не могут потушить уже более 12 часов, уничтожено более 400 тонн соломы, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, сообщение о пожаре на территории фермерского хозяйства расположенного в поселке Лозоватка Ляшковской поселковой территориальной громады поступило 8-го сентября в 17:37.
По вызову немедленно направлены дежурные отделения пожарных поселков городского типа Царичанка и Петриковка.
Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что огнем охвачен металлический сеновал в котором хранится ориентировочно 400 тонн сена, 2023 года покоса.
Из-за большой площади возгорания было принято решение в привлечении дополнительных пожарно-спасательных подразделений.
Также, была привлечена техника сельскохозяйственного хозяйства.
В результате возгорания уничтожено 400 тонн соломы в тюках и повреждены металлические конструкции сеновала на общей площади 600 кв.м.
В ГСЧС добавили, что пожар локализован в 20:10. Ликвидация продолжается.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.