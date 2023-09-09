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На Дніпропетровщині масштабна пожежа на території фермерського господарства: вогонь не можуть загасити понад 12 годин

На Дніпропетровщині масштабна пожежа на території фермерського господарства: вогонь не можуть загасити понад 12 годин

Київ • УНН

 • 571772 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дніпропетровській області спалахнула масштабна пожежа. Вогонь не можуть загасити вже понад 12 годин, знищено понад 400 тонн соломи, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили рятувальники, повідомлення про пожежу на території фермерського господарства розташованого в селищі Лозуватка Ляшківської селищної територіальної громади надійшло 8-го вересня о 17:37.

За викликом негайно направлено чергові відділення вогнеборців селищ міського типу Царичанка та Петриківка.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем охоплений металевий сінник в якому зберігається орієнтовно 400 тонн сіна, 2023 року покосу.

Через велику площу займання було прийнято рішення в залученні додаткових пожежно-рятувальних підрозділів.

Також, було залучено техніку сільськогосподарського господарства.

Внаслідок займання знищено 400 тонн соломи в тюках та пошкоджено металеві конструкції сінника на загальній площі 600 кв.м.

У ДСНС додали, що пожежу локалізовано о 20:10. Ліквідація триває.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

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