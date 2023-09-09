На Дніпропетровщині масштабна пожежа на території фермерського господарства: вогонь не можуть загасити понад 12 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Дніпропетровській області спалахнула масштабна пожежа. Вогонь не можуть загасити вже понад 12 годин, знищено понад 400 тонн соломи, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Як повідомили рятувальники, повідомлення про пожежу на території фермерського господарства розташованого в селищі Лозуватка Ляшківської селищної територіальної громади надійшло 8-го вересня о 17:37.
За викликом негайно направлено чергові відділення вогнеборців селищ міського типу Царичанка та Петриківка.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем охоплений металевий сінник в якому зберігається орієнтовно 400 тонн сіна, 2023 року покосу.
Через велику площу займання було прийнято рішення в залученні додаткових пожежно-рятувальних підрозділів.
Також, було залучено техніку сільськогосподарського господарства.
Внаслідок займання знищено 400 тонн соломи в тюках та пошкоджено металеві конструкції сінника на загальній площі 600 кв.м.
У ДСНС додали, що пожежу локалізовано о 20:10. Ліквідація триває.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.