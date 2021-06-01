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В Днепропетровской области хотели восстановить "структуры СССР": готовили псевдовыборы

Киев • УНН

 • 12877 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины, сообщили в пресс-центре спецслужбы, передает УНН.

В Днепропетровской области хотели восстановить "структуры СССР": готовили псевдовыборы

Детали

"По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР", - рассказали в СБУ.

Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР", как отмечается, раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". "Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов", - указали в спецслужбе.

"Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров", - отметили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители, как отметили в СБУ, обнаружили:

  • документацию фейковых "народных советов";
  • компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";
  • списки участников группы;
  • переписка с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.

Дополнение

В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам, которых разоблачила и задержала Служба безопасности Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность. Такие результаты работы СБУ по направлению защиты национальной государственности, в рамках которого было начато в общем 335 уголовных производств.

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