В Днепропетровской области хотели восстановить "структуры СССР": готовили псевдовыборы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины, сообщили в пресс-центре спецслужбы, передает УНН.
Детали
"По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР", - рассказали в СБУ.
Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР", как отмечается, раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". "Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов", - указали в спецслужбе.
"Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров", - отметили в СБУ.
Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители, как отметили в СБУ, обнаружили:
-
- документацию фейковых "народных советов";
-
- компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";
-
- списки участников группы;
-
- переписка с кураторами из РФ.
-
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области за процессуального руководства Днепропетровской областной прокуратуры.
Дополнение
В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам, которых разоблачила и задержала Служба безопасности Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность. Такие результаты работы СБУ по направлению защиты национальной государственности, в рамках которого было начато в общем 335 уголовных производств.