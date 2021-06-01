На Дніпропетровщині хотіли відновити "структури СРСР": готували псевдовибори
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Служба безпеки України припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові “народні ради” та “силові структури” на Дніпропетровщині. Зловмисники — прихильники “відновлення СРСР”, які хотіли посягнути на конституційний лад України, повідомили у пресцентрі спецслужби, передає УНН.
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"За інформацією спецслужби, місцева мешканка з “досвідом роботи” у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це — за координації російської ГО “Верховный Совет СССР”, - розповіли у СБУ.
Так звана “Председатель Верховного Совета УССР”, як зазначається, роздавала учасникам групи “справки о гражданстве СССР”. "Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у “псевдовиборах” нових державних органів", - вказали у спецслужбі.
"Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні “силового блоку” фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського “Международного союза советских офицеров”, - зазначили у СБУ.
Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці, як зазначили у СБУ, виявили:
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- документацію фейкових “народних рад”;
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- комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих “довідок про громадянство СРСР”;
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- списки учасників групи;
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- листування з кураторами з РФ.
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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.
Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
Доповнення
Упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. Такі результати роботи СБУ за напрямом захисту національної державності, у рамках якого було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.