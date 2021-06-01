На Дніпропетровщині хотіли відновити "структури СРСР": готували псевдовибори

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26775 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 100310 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 144438 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 128506 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 135411 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 96116 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81457 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 181903 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88385 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 276816 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.4м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 54648 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 63009 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 18328 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 27075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 43594 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 147674 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 181878 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 276797 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444751 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 431265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 4064 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32074 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37584 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38040 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39043 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

На Дніпропетровщині хотіли відновити "структури СРСР": готували псевдовибори

Київ • УНН

 • 12877 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Служба безпеки України припинала діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові “народні ради” та “силові структури” на Дніпропетровщині. Зловмисники — прихильники “відновлення СРСР”, які хотіли посягнути на конституційний лад України, повідомили у пресцентрі спецслужби, передає УНН.

На Дніпропетровщині хотіли відновити "структури СРСР": готували псевдовибори

Деталі

"За інформацією спецслужби, місцева мешканка з “досвідом роботи” у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це — за координації російської ГО “Верховный Совет СССР”, - розповіли у СБУ.

Так звана “Председатель Верховного Совета УССР”, як зазначається, роздавала учасникам групи “справки о гражданстве СССР”. "Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у “псевдовиборах” нових державних органів", - вказали у спецслужбі.

"Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні “силового блоку” фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського “Международного союза советских офицеров”, - зазначили у СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці, як зазначили у СБУ, виявили:

  • документацію фейкових “народних рад”;
  • комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих “довідок про громадянство СРСР”;
  • списки учасників групи;
  • листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Доповнення

Упродовж 2020 року суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. Такі результати роботи СБУ за напрямом захисту національної державності, у рамках якого було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68