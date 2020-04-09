В Днепропетровской области на территории шахты произошел пожар: эвакуированы почти 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Днепропетровской области на территории шахты произошел пожар, в результате чего были эвакуированы 570 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Поступило сообщение о пожаре в Петропавловском районе, на территории шахта "Юбилейная". На месте пожара установлено, что огнем охвачены внутренние помещения административно-бытового здания шахты. Горели одежда и пластиковый потолок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из шахты были выведены все работники - 570 человек. Пострадавших и погибших нет.
Напомним, в селе Глухов Сокальского района на ОП Шахта "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте 500 м произошел пожар.