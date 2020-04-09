На Дніпропетровщині на території шахти сталась пожежа: евакуювали майже 600 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Дніпропетровщині на території шахти сталась пожежа, внаслідок чого було евакуйовано 570 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Надійшло повідомлення про пожежу в Петропавлівському районі, на території шахта "Ювілейна". На місці пожежі з’ясовано, що вогнем охоплені внутрішні приміщення адміністративно-побутової будівлі шахти. Горіли одяг та пластикова стеля", - сказано у повідомленні.
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Зазначається, що з шахти було виведено всіх працівників - 570 людей. Постраждалих та загиблих не має.
Нагадаємо, у селі Глухів Сокальського району на ВП Шахта "Степова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 500 м виникла пожежа.