На Днепропетровщине оккупанты разрушили 4 хозяйственные постройки и повредили 9 частных домов и гараж
Киев • УНН
Вражеские обстрелы разрушили 4 хозяйственные постройки и повредили 9 жилых домов и гараж в Днепропетровской области Украины.
Враг вчера вечером и сегодня утром обстреливал Днепропетровскую область, в результате чего были разрушены 4 хозяйственные постройки и повреждены 9 частных домов и гараж. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По информации, вчера вечером террористы дважды обстреливали из артиллерии Мировскую и Марганецкую громады на Днепропетровщине. Следовательно, в Марганецкой громаде были разрушены 4 хозяйственные постройки и повреждены 9 частных домов и гараж.
Кроме того, сегодня утром враг снова попал дроном-камикадзе по Никополю.
К счастью, везде в области обошлось без погибших и пострадавших.
В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет11 июля 2024, 04:50 • 21182 просмотра