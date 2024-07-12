На Днепропетровщине оккупанты разрушили 4 хозяйственные постройки и повредили 9 частных домов и гараж

Враг вчера вечером и сегодня утром обстреливал Днепропетровскую область, в результате чего были разрушены 4 хозяйственные постройки и повреждены 9 частных домов и гараж. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вчера вечером террористы дважды обстреливали из артиллерии Мировскую и Марганецкую громады на Днепропетровщине. Следовательно, в Марганецкой громаде были разрушены 4 хозяйственные постройки и повреждены 9 частных домов и гараж.

Кроме того, сегодня утром враг снова попал дроном-камикадзе по Никополю.

К счастью, везде в области обошлось без погибших и пострадавших.

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине поврежден частный дом: пострадавших нет