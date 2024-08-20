В Днепропетровской области мужчину заподозрили в заказе убийства любовника жены: для задержания преступление имитировали

В Днепропетровской области полицейские предотвратили заказное убийство и задержали заказчика преступления, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

53-летний мужчина заказал знакомому убийство любовника своей жены. Жизнь человека он оценил в 15 тыс. долларов. Теперь он может пожизненно оказаться за решеткой - сообщили в полиции.

Детали

2 августа в полицию, как указано, обратился 51-летний мужчина и сообщил, что ему заказали убийство жителя Кривого Рога.

«Под контролем полиции он дал предварительное согласие на выполнение преступления, после чего получил от заказчика аванс в треть суммы. Еще 10 тысяч долларов подозреваемый должен был заплатить после предоставления доказательств убийства. Подтверждением того, что мужчина действительно мертв, должно было стать его фото с телесными повреждениями», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, чтобы защитить потерпевшего и задержать заказчика, полицейским пришлось имитировать преступление.

15 августа во время проведения следственно-оперативной комбинации заказчику при личной встрече, по данным полиции, были переданы фото и видеоматериалы, которые якобы подтверждали факт убийства.

«Спецназовцы КОРДа задержали фигуранта, когда тот рассчитывался за выполненную «работу», - указали в полиции.

Следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении, предусмотренное ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (приготовление к умышленному убийству, совершенному по заказу). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ціна життя у 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство