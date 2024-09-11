На Днепропетровщине ликвидировали пожар, который произошел в результате вражеского обстрела
Киев • УНН
Спасатели потушили пожар в Каменском районе, возникший в результате российского обстрела. Количество пострадавших возросло до четырех, включая двух женщин 37 и 58 лет.
К вечеру, 11 сентября, чрезвычайники смогли ликвидировать пожар на Днепропетровщине, возникший в результате российского обстрела. Об этом рассказали в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Днепропетровщина. Пожар, возникший сегодня в результате вражеской атаки по Каменскому району, ликвидирован
На месте происшествия работало 29 спасателей и 6 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС.
Дополнение
Как заявил председатель Днепропетровской ОГА количество пострадавших в Каменском районе возросло до четырех. К ним добавились две женщины 37 и 58 лет.
Через атаку рф на Дніпропетровщину є руйнування на підприємстві, двоє постраждалих у лікарні11 сентября 2024, 11:30 • 13508 просмотров