Из-за атаки рф на Днепропетровщину есть разрушения на предприятии, двое пострадавших в больнице
Киев • УНН
В Каменском районе Днепропетровской области два человека пострадали из-за вражеской атаки. На предприятии произошло разрушение и возгорание. Состояние пострадавших оценивается как среднее.
В Каменском районе Днепропетровской области два человека пострадали из-за вражеской атаки, есть разрушения на предприятии, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
На данный момент - двое пострадавших из-за атаки на Каменский район. Кроме 22-летнего мужчины, с повреждениями и 32-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и сотрясение головного мозга. Оба в больнице. Из-за вражеского удара разрушения есть на одном из предприятий. Там произошло возгорание
По его словам, состояние пострадавших медики оценивают как среднее.
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