Через атаку рф на Дніпропетровщину є руйнування на підприємстві, двоє постраждалих у лікарні
Київ • УНН
У Кам'янському районі Дніпропетровської області двоє людей постраждали через ворожу атаку. На підприємстві сталося руйнування та займання. Стан потерпілих оцінюється як середній.
У Кам'янському районі Дніпропетровської області двоє людей постраждали через ворожу атаку, є руйнування на підприємстві, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
На цей момент – двоє постраждалих через атаку на Кам’янський район. Окрім 22-річного чоловіка, з ушкодженнями і 32-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Обидва у лікарні. Через ворожий удар руйнування є на одному з підприємств. Там сталося займання
З його слів, стан постраждалих медики оцінюють як середній.
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