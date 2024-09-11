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Через атаку рф на Дніпропетровщину є руйнування на підприємстві, двоє постраждалих у лікарні

Через атаку рф на Дніпропетровщину є руйнування на підприємстві, двоє постраждалих у лікарні

Київ • УНН

 • 15052 перегляди

У Кам'янському районі Дніпропетровської області двоє людей постраждали через ворожу атаку. На підприємстві сталося руйнування та займання. Стан потерпілих оцінюється як середній.

У Кам'янському районі Дніпропетровської області двоє людей постраждали через ворожу атаку, є руйнування на підприємстві, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

На цей момент – двоє постраждалих через атаку на Кам’янський район. Окрім 22-річного чоловіка, з ушкодженнями і 32-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма та струс головного мозку. Обидва у лікарні. Через ворожий удар руйнування є на одному з підприємств. Там сталося займання

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, стан постраждалих медики оцінюють як середній.

Атака рф на Дніпропетровщину: загинув 38-річний чоловік, ще одного постраждалого з опіками госпіталізували11.09.24, 12:51 • 26736 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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