Атака рф на Дніпропетровщину: загинув 38-річний чоловік, ще одного постраждалого з опіками госпіталізували
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ у Кам'янському районі Дніпропетровської області загинув 38-річний чоловік. Ще один постраждалий з опіками госпіталізований, його стан оцінюється як середній.
Внаслідок атаки російських військ у Кам'янському районі Дніпропетровської області загинув 38-річний чоловік. Ще один постраждалий з опіками госпіталізований, повідомив у середу у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
По Кам'янському району. Станом на зараз відомо про потерпілого з опіками. Його госпіталізували – надають всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан постраждалого як середній. Щодо загиблого, то ним виявився 38-річний чоловік
Атака рф на Дніпропетровщину: відомо про загиблого і постраждалих11.09.24, 11:55 • 29429 переглядiв