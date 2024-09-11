Атака рф на Дніпропетровщину: відомо про загиблого і постраждалих
Київ • УНН
У Кам'янському районі Дніпропетровської області стався вибух внаслідок російської атаки. Голова ОВА повідомив про загиблого та постраждалих, закликавши не ігнорувати тривогу.
У Кам'янському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російських військ відомо про загиблого та постраждалих, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Кам’янський район… Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих
Вибух був у Кам'янському районі на Дніпропетровщині - ОВА11.09.24, 11:34 • 65624 перегляди