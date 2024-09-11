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Атака рф на Дніпропетровщину: відомо про загиблого і постраждалих

Атака рф на Дніпропетровщину: відомо про загиблого і постраждалих

Київ • УНН

 • 29429 перегляди

У Кам'янському районі Дніпропетровської області стався вибух внаслідок російської атаки. Голова ОВА повідомив про загиблого та постраждалих, закликавши не ігнорувати тривогу.

У Кам'янському районі Дніпропетровської області внаслідок атаки російських військ відомо про загиблого та постраждалих, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Кам’янський район… Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих

- написав Лисак у Telegram, закликавши не ігнорувати повітряну тривогу.

Вибух був у Кам'янському районі на Дніпропетровщині - ОВА11.09.24, 11:34 • 65624 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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