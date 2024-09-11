Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших
Киев • УНН
В Каменском районе Днепропетровской области произошел взрыв в результате российской атаки. Глава ОВА сообщил о погибшем и пострадавших, призвав не игнорировать тревогу.
В Каменском районе Днепропетровской области в результате атаки российских войск известно о погибшем и пострадавших, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Каменский район... Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших
Вибух був у Кам'янському районі на Дніпропетровщині - ОВА11 сентября 2024, 08:34 • 22753 просмотра