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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

Атака рф на Днепропетровскую область: известно о погибшем и пострадавших

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 08:55  •  12105 просмотра

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В Каменском районе Днепропетровской области произошел взрыв в результате российской атаки. Глава ОВА сообщил о погибшем и пострадавших, призвав не игнорировать тревогу.

В Каменском районе Днепропетровской области в результате атаки российских войск известно о погибшем и пострадавших, сообщил в среду председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Каменский район... Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших

- написал Лысак в Telegram, призвав не игнорировать воздушную тревогу.

Вибух був у Кам'янському районі на Дніпропетровщині - ОВА11 сентября 2024, 08:34 • 22753 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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