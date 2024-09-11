Атака рф на Днепропетровскую область: погиб 38-летний мужчина, еще одного пострадавшего с ожогами госпитализировали
Киев • УНН
В результате атаки российских войск в Каменском районе Днепропетровской области погиб 38-летний мужчина. Еще один пострадавший с ожогами госпитализирован, его состояние оценивается как среднее.
В результате атаки российских войск в Каменском районе Днепропетровской области погиб 38-летний мужчина. Еще один пострадавший с ожогами госпитализирован, сообщил в среду в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
По Каменскому району. По состоянию на сейчас известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали - оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее. Что касается погибшего, то им оказался 38-летний мужчина
Атака рф на Дніпропетровщину: відомо про загиблого і постраждалих11 сентября 2024, 08:55 • 24703 просмотра