На Дніпропетровщині ліквідували пожежу, що трапилась внаслідок ворожого обстрілу
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу в Кам'янському районі, що виникла внаслідок російського обстрілу. Кількість постраждалих зросла до чотирьох, включаючи двох жінок 37 та 58 років.
Надвечір, 11 вересня, надзвичайники змогли ліквідувати пожежу на Дніпропетровщині, що виникла внаслідок російського обстрілу. Про це розповіли в ДСНС, передає УНН.
Деталі
Дніпропетровщина. Пожежу, що виникла сьогодні внаслідок ворожої атаки по Камʼянському району, ліквідовано
На місці події працювало 29 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.
Доповнення
Як заявив голова Дніпропетровської ОВА кількість постраждалих у Кам’янському районі зросла до чотирьох. До них додалися дві жінки 37 та 58 років.
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