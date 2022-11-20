На деоккупированных территориях Херсонской области возобновили работы ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА (ОДА) Ярослав Янушевич сообщил, что на территории деоккупированной Херсонской области возобновили работу подразделения Главного управления ГСЧС в области, передает УНН.
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"В настоящее время на территории деоккупированной Херсонской области возобновлена работа 9 подразделений Главного управления ГСЧС в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Детали
Спасатели базируются в Херсоне, Белозерке, Бериславе, Великой Александровке, Нововоронцовке и Высокополье.
Также в области возобновлена работа экстренных линий 101 и 112. Поэтому за этими номерами можно обратиться за помощью в пожарно-спасательное подразделение.
Также спасателей можно вызвать, позвонив в оперативный дежурный по телефону: 050-210-92-53.
Напомним
Сегодня в деоккупированном Херсоне возобновил работу супермаркет, вскоре откроют еще два.