На деоккупированных территориях Херсонской области возобновили работы ГСЧС

Цитата

"В настоящее время на территории деоккупированной Херсонской области возобновлена ​​работа 9 подразделений Главного управления ГСЧС в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Детали

Спасатели базируются в Херсоне, Белозерке, Бериславе, Великой Александровке, Нововоронцовке и Высокополье.

Также в области возобновлена ​​работа экстренных линий 101 и 112. Поэтому за этими номерами можно обратиться за помощью в пожарно-спасательное подразделение.

Также спасателей можно вызвать, позвонив в оперативный дежурный по телефону: 050-210-92-53.

Напомним

Сегодня в деоккупированном Херсоне возобновил работу супермаркет, вскоре откроют еще два.