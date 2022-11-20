На деокупованих територіях Херсонської області відновили роботи ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Очільник Херсонської ОВА (ОДА) Ярослав Янушевич повідомив, що на території деокупованої Херсонщини відновили роботу підрозділи Головного управління ДСНС у Херсонській області, передає УНН.
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"Нині на території деокупованої Херсонщини відновлено роботу 9 підрозділів Головного управління ДСНС у Херсонській області", — йдеться у повідомленні.
Деталі
Рятувальники базуються у Херсоні, Білозерці, Бериславі, Великій Олександрівці, Нововоронцовці та Високопіллі.
Також у області відновлено роботу екстрених ліній 101 та 112. Тому за цими номерами можна звернутися за допомогою до пожежно-рятувальних підрозділі.
Також рятувальників можна викликати, зателефонувавши до оперативного чергового за номером телефона: 050-210-92-53.
Нагадаємо
Сьогодні в деокупованому Херсоні відновив роботу супермаркет, незабаром відкриють ще два.