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На деокупованих територіях Херсонської області відновили роботи ДСНС

На деокупованих територіях Херсонської області відновили роботи ДСНС

Київ • УНН

 • 342131 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Очільник Херсонської ОВА (ОДА) Ярослав Янушевич повідомив, що на території деокупованої Херсонщини відновили роботу підрозділи Головного управління ДСНС у Херсонській області, передає УНН.

Цитата

"Нині на території деокупованої Херсонщини відновлено роботу 9 підрозділів Головного управління ДСНС у Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Рятувальники базуються у Херсоні, Білозерці, Бериславі, Великій Олександрівці, Нововоронцовці та Високопіллі.

Також у області відновлено роботу екстрених ліній 101 та 112. Тому за цими номерами можна звернутися за допомогою до пожежно-рятувальних підрозділі.

Також рятувальників можна викликати, зателефонувавши до оперативного чергового за номером телефона: 050-210-92-53.

Нагадаємо

Сьогодні в деокупованому Херсоні відновив роботу супермаркет, незабаром відкриють ще два.

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