На деокупованих територіях Херсонської області відновили роботи ДСНС

Цитата

"Нині на території деокупованої Херсонщини відновлено роботу 9 підрозділів Головного управління ДСНС у Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Рятувальники базуються у Херсоні, Білозерці, Бериславі, Великій Олександрівці, Нововоронцовці та Високопіллі.

Також у області відновлено роботу екстрених ліній 101 та 112. Тому за цими номерами можна звернутися за допомогою до пожежно-рятувальних підрозділі.

Також рятувальників можна викликати, зателефонувавши до оперативного чергового за номером телефона: 050-210-92-53.

Нагадаємо

Сьогодні в деокупованому Херсоні відновив роботу супермаркет, незабаром відкриють ще два.