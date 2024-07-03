Армия рф за прошедшие сутки обстреляла приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 118 взрывов в трех общинах, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 118 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Семеновская громада: 41 взрыв (приходы, вероятно из ствольной артиллерии, миномета, РСЗО и FPV-дрона) в направлении н.п. Леонивка, Блешня, Прогресс и Мхи.

Сновская община: 75 взрывов (приходы, из ствольной артиллерии, FPV-дроны и из миномета) в направлении н.п.Елино и Хреновка.

Новгород-Северская община: 2 взрыва (приходы, из миномета) в направлении н.п. Михальчина Слобода.

"Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - указали в представительстве ГПСУ.

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