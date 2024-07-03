В Черниговской области из-за российских обстрелов из различных видов оружия на территории трех громад за сутки произошло 118 взрывов.
Армия рф за прошедшие сутки обстреляла приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 118 взрывов в трех общинах, сообщили в среду в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 118 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
Семеновская громада: 41 взрыв (приходы, вероятно из ствольной артиллерии, миномета, РСЗО и FPV-дрона) в направлении н.п. Леонивка, Блешня, Прогресс и Мхи.
Сновская община: 75 взрывов (приходы, из ствольной артиллерии, FPV-дроны и из миномета) в направлении н.п.Елино и Хреновка.
Новгород-Северская община: 2 взрыва (приходы, из миномета) в направлении н.п. Михальчина Слобода.
"Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована", - указали в представительстве ГПСУ.
Ситуация на Сумщине: зафиксировано 28 взрывов3 июля 2024, 07:38 • 18140 просмотров