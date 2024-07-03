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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Чернігівщині через обстріли рф за добу пролунало 118 вибухів

Київ • УНН

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У Чернігівській області через російські обстріли з різних видів зброї на території трьох громад за добу сталося 118 вибухів.

На Чернігівщині через обстріли рф за добу пролунало 118 вибухів

Армія рф минулої доби обстріляла прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 118 вибухів  у трьох громадах, повідомили у середу у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.  

Деталі

"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 118 вибухів", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перерахували:

Семенівська громада: 41 вибух (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, міномету, РСЗВ та FPV-дрони) в напрямку н.п. Леонівка, Блешня, Прогрес та Мхи.

Сновська громада: 75 вибухів (приходи, зі ствольної артилерії, FPV-дрони та з міномету) в напрямку н.п.Єліне та Хрінівка.

Новгород-сіверська громада: 2 вибухи (приходи, з міномету) в напрямку н.п. Михальчина Слобода.

"Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована", - вказали в представництві ДПСУ.

Ситуація на Сумщині: зафіксовано 28 вибухів03.07.24, 10:38 • 25215 переглядiв

Тетяна Краєвська

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