На Черниговщине из-за атаки рф дронами есть жертва, задело предприятие

Черниговская область подверглась атаке рф, погиб человек, произошел пожар на территории предприятия, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

Черниговщина: 1 человек погиб в результате российской атаки БПЛА - сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, "в Прилукском районе из-за падения вражеских беспилотников на территорию частного домовладения погиб мужчина 1989 года рождения". Повреждены жилой дом и легковой автомобиль.

"Также в результате российской атаки на территории одного из предприятий возник пожар", - говорится в сообщении.

В Новгород-Северском районе после попадания вражеского БПЛА загорелась кровля жилого дома.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

Дополнение

По данным полиции Черниговщины, за прошедшие сутки в области враг совершил 5 обстрелов в 4 населенных пунктах.

Вчера российские войска ударили беспилотником по частному жилому дому - пострадали трое мирных жителей Бахмача Нежинского района. В Чернигове в результате вражеской атаки произошло возгорание частного жилого дома. Люди не пострадали. В селе Прибынь Корюковского района россияне ударили FPV-дроном: ранение получил местный житель, 2007 года рождения, который передвигался на мотоцикле.