В Черниговской области два человека погибли из-за неосторожного курения

Так, 7 ноября в 00:19 к спасателям в Козелецком районе поступило сообщение о пожаре в одном из частных домов в селе Евмынци. После прибытия спасатели обнаружили, что пламя полностью охватило крышу дома. Во время тушения в одной из комнат пожарные обнаружили тело 64-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.

В тот же день спасатели четвёртый Государственной пожарно-спасательной части Гродненского района Черниговской области в 22:50 ликвидировали пожар в жилом доме в селе Тупичевом. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 56-летнего хозяина дома без признаков жизни.

По предварительным данным, в обоих вышеупомянутых случаях причинами трагедий послужила неосторожность мужчин во время курения.