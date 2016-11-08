На Чернігівщині двоє осіб загинуло через необережне паління
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Чернігівщині внаслідок необережності під час паління загинуло двоє громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Чернігівській області.
Так, 7 листопада о 00:19 до рятувальників у Козелецькому районі надійшло повідомлення про пожежу в одному із приватних будинків у селі Євминці.По прибуттю рятувальники виявили, що полум’я повністю охопило дах будинку. Під час гасіння в одній із кімнат вогнеборці виявили тіло 64-річного господаря помешкання без ознак життя.
Того ж дня рятувальники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини Городнянського району Чернігівської області о 22:50 ліквідували пожежу житлового будинку в селі Тупичевому. В ході гасіння вогнеборці виявили тіло 56-річного власника будинку без ознак життя.
За попередніми даними, в обох вищезгаданих випадках причинами трагедій послужила необережність чоловіків під час паління.