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На Чернігівщині двоє осіб загинуло через необережне паління

На Чернігівщині двоє осіб загинуло через необережне паління

Київ • УНН

 • 7524 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Чернігівщині внаслідок необережності під час паління загинуло двоє громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Чернігівській області.

Так, 7 листопада о 00:19 до рятувальників у Козелецькому районі надійшло повідомлення про пожежу в одному із приватних будинків у селі Євминці.По прибуттю рятувальники виявили, що полум’я повністю охопило дах будинку. Під час гасіння в одній із кімнат вогнеборці виявили тіло 64-річного господаря помешкання без ознак життя.

Того ж дня рятувальники 4-ої Державної пожежно-рятувальної частини Городнянського району Чернігівської області о 22:50 ліквідували пожежу житлового будинку в селі Тупичевому. В ході гасіння вогнеборці виявили тіло 56-річного власника будинку без ознак життя.

За попередніми даними, в обох вищезгаданих випадках причинами трагедій послужила необережність чоловіків під час паління.

 

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