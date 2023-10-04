В Черкасской области задержан мужчина, который открыл стрельбу и ранил полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Полицейские Черкасской области провели спецоперацию по задержанию мужчины, который стрелял в односельчан и ранил полицейского из ружья. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Черкасской области, пишет УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в селе Ревивка Черкасской области неизвестный из ружья обстрелял его автомобиль. По вызову немедленно выехали правоохранители. В действие ввели специальную полицейскую операцию и привлекли бойцов спецподразделения КОРД.
До прибытия полиции местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в своем доме. Когда спецназовцы пытались его деблокировать, он достал гранату и угрожал ее взорвать. Не реагируя на требования полицейских, злоумышленник открыл стрельбу и ранил одного из правоохранителей.
Бойцы КОРДа разоружили и задержали мужчину. У него изъяли огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату и другие вещественные доказательства.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания под стражу.
Раненый полицейский был госпитализирован в больницу, где его прооперировали.
Дополнение
Сейчас следователи открыли три уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанному грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.
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