На Черкащині затримано чоловіка, який відкрив стрілянину та поранив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Поліцейські Черкащини провели спецоперацію із затримання чоловіка, який стріляв в односельців і поранив поліцейського з рушниці. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Черкаській області, пише УНН.
Деталі
До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у селі Ревівка на Черкащині невідомий з рушниці обстріляв його автомобіль. За викликом негайно виїхали правоохоронці. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію та залучили бійців спецпідрозділу КОРД.
До прибуття поліції місцевий мешканець, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, забарикадувався у своєму будинку. Коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, він дістав гранату та погрожував її підірвати. Не реагуючи на вимоги поліцейських, зловмисник відкрив стрілянину та поранив одного з правоохоронців.
Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. В нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази.
Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту.
Поранений поліцейський був госпіталізований до лікарні, де його прооперували.
Доповнення
Наразі слідчі відкрили три кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Фігуранту повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Слідство триває.
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