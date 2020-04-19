В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Специалисты Черкасского областного лабораторного центра обнаружили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
Таким образом, по словам главы ОГА, география вновь выявленных случаев следующая:
▪️ Корсунь-Шевченковский - 1;
▪️ Катеринопольский район - 1;
▪️ Черкассы - 4;
▪️ Канов- 4.
"В целом в Черкасской области 151 случай инфицирования COVID-19. Выздоровевших - 42 человека", - отметил Боднар.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн. В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены также Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ПАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.