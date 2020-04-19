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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 35800 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 80160 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101932 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128174 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128789 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121720 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19

В Черкасской области зарегистрировали 10 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19585 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Специалисты Черкасского областного лабораторного центра обнаружили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

Таким образом, по словам главы ОГА, география вновь выявленных случаев следующая:

▪️ Корсунь-Шевченковский - 1;
▪️ Катеринопольский район - 1;
▪️ Черкассы - 4;
▪️ Канов- 4.

"В целом в Черкасской области 151 случай инфицирования COVID-19. Выздоровевших - 42 человека", - отметил Боднар.

Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн. В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены также Винницкой области и в общенациональный фонд.

Кроме того, компания реализует в Черкасской социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ПАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 деревень в Черкасском районе.

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