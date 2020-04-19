На Черкащині зареєстрували 10 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Фахівці Черкаського обласного лабораторного центру виявили 10 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
Таким чином, за словами голови ОДА, географія нововиявлених випадків наступна:
▪️ Корсунь-Шевченківський - 1;
▪️ Катеринопільський район - 1;
▪️ Черкаси - 4;
▪️ Канів- 4.
"Загалом на Черкащині 151 випадок інфікування на COVID-19. Видужали - 42 особи", - зазначив Боднар.
Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробника курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн. Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані також Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.
Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.