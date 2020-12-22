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В Черкасской области уже год "волокита" с переходом общины в ПЦУ: ОГА устранилась от спора

Киев • УНН

 • 11105 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Черкасской областной государственной администрации заявили, что решение вопроса о переходе религиозной общины в Бужанке от УПЦ МП в ПЦУ является компетенцией судебных органов власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

В Черкасской области уже год "волокита" с переходом общины в ПЦУ: ОГА устранилась от спора

Указано, что в 2019 году около 50 верующих религиозной общины "Приход Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Уманской епархии Украинской Православной Церкви" (села Бужанка Лисянского района) проголосовали за изменение юрисдикции религиозной общины.

"То есть, за внесение изменений в устав религиозной общины, в том числе с изменением подчиненности с Уманской епархии Украинской Православной Церкви на Харьковско-Полтавскую епархию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Для регистрации изменений в устав членами общины были подготовлены необходимые документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Черкасской ОГА было выдано распоряжение № 596, от 25 сентября 2019 года о внесении изменений в устав этой религиозной общины.

"Однако соответствующее распоряжение Черкасской ОГА о внесении изменений в устав обжаловал руководитель религиозной общины "Приход Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Уманской епархии Украинской Православной Церкви". Согласно поданной жалобе настоятеля указанной общины тогдашнее руководство Черкасской ОГА издало распоряжение № 606, от 2 октября 2019 года, которым предыдущее распоряжение признано утратившим силу", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что на это отреагировали верующие религиозной организации "Приход Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Уманской епархии Украинской Православной Церкви", которые, собственно, и проголосовали за изменение подчиненности, подав иск в Черкасский окружной административный суд об отмене распоряжения.

В Черкасской ОГА отмечают, что в соответствии с нормами действующего законодательства все вопросы о деятельности религиозных организаций в Украине должны решаться "исключительно на принципах законности и равенства всех религиозных организаций перед законом".

"Черкасская ОГА, как орган исполнительной власти, действует исключительно на основании норм действующего законодательства и определенных границ полномочий. Соответственно в своей деятельности не допускается установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии перед другой или среди религиозных организаций. Ведь все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Рассмотрение вышеупомянутого дела является компетенцией исключительно судебных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что почти за каждой приходом, что присоединился к ПЦУ, есть иск со стороны "Русской православной церкви" (УПЦ МП - ред.), пытаясь остановить переход верующих в ПЦУ.

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