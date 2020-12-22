На Черкащині вже рік "тяганина" з переходом громади до ПЦУ: ОДА усунулась від суперечки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Черкаській обласній державній адміністрації заявили, що вирішення питання щодо переходу релігійної громади у Бужанці від УПЦ МП до ПЦУ є компетенцією судових органів влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
Вказано, що у 2019 році близько 50 вірян релігійної громади “Парафія Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Уманської єпархії Української Православної Церкви” (села Бужанка Лисянського району) проголосували за зміну юрисдикції релігійної громади.
“Тобто, за внесення змін до статуту релігійної громади, в тому числі зі зміною підлеглості з Уманської єпархії Української Православної Церкви на Харківсько-Полтавську єпархію Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Для реєстрації змін до статуту членами громади були підготовлені необхідні документи”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до вимог чинного законодавства Черкаською ОДА було видано розпорядження за № 596, від 25 вересня 2019 року про внесення змін до статуту цієї релігійної громади.
“Однак відповідне розпорядження Черкаської ОДА щодо внесення змін до статуту оскаржив керівник релігійної громади "Парафія Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Уманської єпархії Української Православної Церкви“. Відповідно до поданої скарги настоятеля вказаної громади тодішнє керівництво Черкаської ОДА видало розпорядження за № 606, від 2 жовтня 2019 року, яким попереднє розпорядження визнано таким, що втратило чинність”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що на це відреагували віряни релігійної організації “Парафія Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії Уманської єпархії Української Православної Церкви”, які, власне, і проголосували за зміну підлеглості, подавши позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування розпорядження.
В Черкаській ОДА наголошують, що відповідно до норм чинного законодавства всі питання щодо діяльності релігійних організацій в Україні мають вирішуватися "виключно на засадах законності та рівності всіх релігійних організацій перед законом".
“Черкаська ОДА, як орган державної виконавчої влади, діє виключно на підставі норм чинного законодавства та визначених меж повноважень. Відповідно у своїй діяльності не допускається встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії перед іншою чи серед релігійних організацій. Адже всі релігії, віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Розгляд вищезгаданої справи є компетенцією виключно судових органів”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що майже за кожною парафією, що приєдналась до ПЦУ, є позов з боку “Російської православної церкви” (УПЦ МП — ред.), намагаючись зупинити перехід вірян до ПЦУ.