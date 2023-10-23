В Черкасской области взрывы: работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На Черкасской области в местных пабликах пишут что в области слышны взрывы. Руководитель местной ОВА Игорь Табурец отметил, что это так работает украинская ПВО, передает УНН.
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“В области работает ПВО”, — лаконично прокомментировал взрывы глава ОВА.
Детали
За полчаса до этого Табурец предупреждал местных жителей о повышенной опасности, из-за вероятности атаки региона ударными дронами.
Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 23:10.
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