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В Черкасской области взрывы: работает ПВО - ОВА

Киев • УНН

 • 233636 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. На Черкасской области в местных пабликах пишут что в области слышны взрывы. Руководитель местной ОВА Игорь Табурец отметил, что это так работает украинская ПВО, передает УНН.

В Черкасской области взрывы: работает ПВО - ОВА

Цитата

“В области работает ПВО”, — лаконично прокомментировал взрывы глава ОВА.

Детали

За полчаса до этого Табурец предупреждал местных жителей о повышенной опасности, из-за вероятности атаки региона ударными дронами.

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 23:10.

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