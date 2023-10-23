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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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На Черкащині вибухи: працює ППО — ОВА

Київ • УНН

 • 233636 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На Черкащині у місцевих пабліках пишуть що в області чути вибухи. Керівник тамтешньої ОВА Ігор Табурець зазначив, що це так працює українська ППО, передає УНН.

На Черкащині вибухи: працює ППО — ОВА

Цитата

“В області працює ППО”, — лаконічно прокоментував вибухи очільник ОВА.

Деталі

За пів години до цього Табурець попереджав місцевих мешканців про підвищену небезпеку, через ймовірність атаки регіону ударними дронами.

Повітряну тривогу у Черкаські області оголосили о 23:10.

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