В Черкасской области нетрезвая мать сломала пальцы малолетнему сыну
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Черкасские патрульные задержали нетрезвую мать, которая сломала своему сыну пальцы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.
По сообщению патрульной полиции, около 20 часов спецлинии 102 поступило сообщение о семейной ссоре. Крики из окна указанной квартиры патрульные услышали, только прибывшие на вызов.
В помещении инспекторы обнаружили трех женщин. Самая молодая имела признаки алкогольного опьянения и уверяла полицейских, является жертвой семейного насилия. Как выяснилось впоследствии, именно она учинила ссору в этот вечер.
Сначала женщина избила своего мужа, который после конфликта ушел из дома, а потом протягивала руки к своей свекрови. Однако больше всех пострадал тот, кто не смог защититься - пьяная мать сломала пальцы на руке своем 4-летнему сыну.
Напуганная ребенок плакал и пряталась под одеялом в кровати. Патрульные пытались осмотреть ребенка, однако мать бросилась на них с кулаками, за что на нее пришлось надеть наручники.
Ребенку патрульные вызвали скорую помощь, которая госпитализировали мальчика в детскую больницу. Также на место прибыли представители ювенальной превенции полиции, которые в дальнейшем будут заниматься делом по факту родительского халатности и нанесения телесных повреждений ребенку.
Нарушительницу полицейские доставили в городской отдел полиции, где ее составили административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КоАП.
Напомним, трое малолетних детей погибли при пожаре в Кировоградской.