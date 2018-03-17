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На Черкащині нетвереза матір зламала пальці малолітньому сину

На Черкащині нетвереза матір зламала пальці малолітньому сину

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Черкаські патрульні затримали нетверезу матір, яка зламала своєму синові пальці, передає УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції України.

За повідомленням патрульної поліції, близько 20-ї години спецлінії 102 надійшло повідомлення про сімейну сварку. Крики з вікна вказаної квартири патрульні почули, щойно прибули на виклик.

У помешканні інспектори виявили трьох жінок. Наймолодша мала ознаки алкогольного сп'яніння та запевняла поліцейських, що є жертвою сімейного насильства. Як з’ясувалося згодом, саме вона вчинила сварку цього вечора.

Спершу жінка побила свого чоловіка, який після конфлікту пішов з дому, а потім простягала руки до своєї свекрухи. Проте найбільше за всіх постраждав той, хто не зміг захиститися - п'яна мати зламала пальці на руці своєму 4-річному синові, додали правоохоронці.

Налякана дитина плакала і ховалася під ковдрою в ліжку. Патрульні намагалися оглянути дитину, однак матір кинулась на них з кулаками, через що на неї довелось одягти кайданки.

Дитині патрульні викликали швидку допомогу, яка шпиталізувала хлопчика до дитячої лікарні. Також на місце прибули представники ювенальної превенції поліції, які надалі займатимуться справою по факту батьківського недбальства та нанесення тілесних ушкоджень дитині.

Порушницю поліцейські доставили до міського відділу поліції, де на неї склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП.

Нагадаємо, троє малолітніх дітей загинули під час пожежі на Кіровоградщині.

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