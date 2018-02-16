На время ремонта станции столичного метро "Святошин" откроют новую остановку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. На период капитального ремонта станции столичного метрополитена "Святошин", который продлится с конца февраля до конца мая, организована дополнительная остановка для автобусных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"С 24 февраля примерно до конца мая, на период капитального ремонта станции метро "Святошин" и закрытия выхода из подземного перехода до проспекта Победы и завода "АТЕК", организовывается дополнительная остановка "По требованию" для автобусных маршрутов № 23, № 90 и троллейбусных маршрутов № 7, № 93Н", - говорится в сообщении.
Напомним, с 24 февраля начнется ремонт станции метро "Святошин", из-за чего будут закрыты выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход.