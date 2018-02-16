На час ремонту станції столичного метро "Святошин" відкриють нову зупинку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На період капітального ремонту станції столичного метрополітену "Святошин", що триватиме з кінця лютого до кінця травня, організовано додаткову зупинку для автобусних і тролейбусних маршрутів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Із 24 лютого орієнтовно до кінця травня, на період капітального ремонту станції метро "Святошин" та закриття виходу з підземного переходу до проспекту Перемоги і заводу "АТЕК", упроваджується додаткова зупинка "На вимогу" для автобусних маршрутів № 23, № 90 і тролейбусних маршрутів № 7, № 93Н", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 24 лютого розпочнеться ремонт станції метро "Святошин", через що будуть закриті вихід до проспекту Перемоги, заводу "АТЕК" та підземний перехід.