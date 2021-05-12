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На ЧАЭС заверили, что нет угрозы для неконтролируемых выбросов ядерной энергии

Киев • УНН

 • 22103 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Сейчас показания датчиков плотности потока нейтронов (ППН) во всех помещениях ЧАЭС имеют стабильные значения без тенденции к росту. Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС", информирует УНН.

На ЧАЭС заверили, что нет угрозы для неконтролируемых выбросов ядерной энергии

Детали

Недавно в сети появилась информация, что в Киевском Институте проблем безопасности атомных электростанций подтвердили новые ядерные реакции под разрушенным реактором на ЧАЭС.

Специалист Института Максим Савельев отметил, что риска повторения трагедии 1986 нет, но, теоретически, в результате новой аварии может разрушиться старый объект "Укрытие". Савельев также считает, что на ликвидацию угрозы ученые имеют несколько лет, но ситуация осложняется тем, что в комнате 302/5 невозможно установить дополнительные датчики из-за высокого уровня радиации.

Сейчас в Государственном спецпредприятии "ЧАЭС" опровергли эту информацию.

"Для гарантированного обеспечения в состоянии объекта "Укрытие" выполняется постоянный контроль скопления ТСМ внутри объекта "Укрытие", контролируемых техническими средствами системы контроля ядерной безопасности (СКЯБ), которая входит в состав интегрированной автоматизированной системы контроля объекта "Укрытие" (ИАСК). За весь период наблюдений с начала установления Арки НБК в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. Сейчас показания датчиков ППН во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления (СЛР)", - говорится в заметке.

Напомним, вчера появилась информация о том, что в Чернобыле датчики фиксируют рост опасных нейтронов.

Справка

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло два взрыва и пожар. В ликвидации аварии приняли участие сотни тысяч людей, а точное количество пострадавших от трагедии неизвестна до сих пор. Всего с зоны вокруг станции выехало почти четверть миллиона человек. Десятки населенных пунктов навсегда исчезли с карты Украины. Вокруг разрушенной ЧАЭС образовалась мертвая зона.

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