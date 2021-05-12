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На ЧАЕС запевнили, що немає загроз для неконтрольованих викидів ядерної енергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Наразі показання датчиків щільності потоку нейтронів (ЩПН) у всіх приміщеннях ЧАЕС мають стабільні значення без тенденції до зростання. Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС", інформує УНН.

На ЧАЕС запевнили, що немає загроз для неконтрольованих викидів ядерної енергії

Деталі

Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що у Київському Інституті проблем безпеки атомних електростанцій підтвердили нові ядерні реакції під зруйнованим реактором на ЧАЕС.

Спеціаліст Інституту Максим Савельєв наголосив, що ризику повторення трагедії 1986 року немає, але, теоретично, у результаті нової аварії може зруйнуватися старий об’єкт "Укриття". Савельєв також вважає, що на ліквідацію загрози вчені мають кілька років, але ситуація ускладнюється тим, що в кімнаті 302/5 неможливо встановити додаткові датчики через високий рівень радіації.

Наразі в Державному спецпідприємстві "ЧАЕС" спростували цю інформацію.

"Для гарантованого забезпечення в безпечному стані об’єкта "Укриття" виконується постійний контроль скупчення ПВМ всередині об’єкта "Укриття", що контролюються технічними засобами системи контролю ядерної безпеки (СКЯБ), яка входить до складу інтегрованої автоматизованої системи контролю об’єкта "Укриття" (ІАСК). За весь період спостережень із початку встановлення Арки НБК в проектне положення перевищень меж безпечної експлуатації не спостерігалося. Наразі показання датчиків ЩПН у всіх приміщеннях мають стабільні значення без тенденції зростання, поточні рівні не становлять загрози виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції поділу (СЛР)", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, вчора з’явилась інформація про те, що у Чорнобилі датчики фіксують зростання небезпечних нейтронів.

Довідково

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталися два вибухи та пожежа. У ліквідації аварії взяли участь сотні тисяч людей, а точна кількість постраждалих від трагедії невідома і досі. Загалом із зони навколо станції виїхало майже чверть мільйона людей. Десятки населених пунктів назавжди зникли з карти України. Навколо зруйнованої ЧАЕС утворилася мертва зона.

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