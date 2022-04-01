На ЧАЭС запретили заходить в помещения, в которых находились оккупанты - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На площадке Чернобыльской АЭС запрещено заходить в помещения, в которых находились российские оккупанты. Об этом информирует НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на начальника смены, пишет УНН.
Цитата
“В помещения Чернобыльской АЭС, в которых находились оккупанты, никто не заходит. Такую команду дал персоналу начальник смены", - информируют в песс-службе Энергоатома.
Детали
По данным НАЭК, ожидается, что 5 апреля на территорию ЧАЭС прибудут компетентные лица, которые зафиксируют все, что там есть.
Напомним
Утром 1 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены из Чернобыльской АЭС.
В ДАЗВ поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".
Дополнение
Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте остался украинский персонал для поддержки работы.