На ЧАЕС заборонили заходити до приміщень, в яких перебували окупанти – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На майданчику Чорнобильської АЕС заборонено заходити до приміщень, в яких перебували російські окупанти. Про це інформує НАЕК "Енергоатом" з посиланням на начальника зміни, пише УНН.
Цитата
“До приміщень Чорнобильської АЕС, в яких перебували окупанти, ніхто не заходить. Таку команду надав персоналу начальник зміни”, - інформують в пессслужбі Енергоатома.
Деталі
За даними НАЕК, очікується, що 5 квітня на територію ЧАЕС прибудуть компетентні особи, які зафіксують усе, що там є.
Нагадаємо
Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.
У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".
Доповнення
Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишився український персонал для підтримки роботи.