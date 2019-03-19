На Буковине задержали браконьера, который ловил краснокнижную рыбу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера, на Буковине на реке Днестр в селе Мошанец, местный житель осуществлял вылов рыбы запрещенным орудием и поймал около 60 рыб, среди которых червонокнижний вырезуб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"С помощью рыболовных сетей нарушитель поймал около 60 рыб различных видов, среди которых - и занесенный в Красную книгу Украины вырезуб. Своими действиями мужчина нанес государству материальный ущерб на общую сумму более 18 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли у браконьера рыболовные сети и незаконно выловленную рыбу. Улов передано на хранение рыбоохранному патрулю.
По данному факту следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера, 18 марта, вблизи населенного пункта Хорлы, на побережье Каркинитского залива Черного моря, пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые осуществляли вылов водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.