На Херсонщині прикордонники виявили браконьєрів з уловом на понад 80 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Учора поблизу населеного пункту Хорли, на узбережжі Каркінітської затоки Чорного моря, прикордонники виявили двох громадян України, які здійснювали вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
За допомогою 8 ятерів браконьєри виловив понад 25 тисяч креветок, а також 2 тисячі рибин бичків та атерини, чим завдали збитків державі на понад 80 тисяч гривень.
Виявлені знаряддя лову та водні живі ресурси прикордонники передали представникам територіального відділу рибоохорони та повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 249 ККУ "Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом".
Як повідомляв УНН, на Херсонщині затримали браконьєрів на вилові креветок