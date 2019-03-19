В Херсонской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом более чем 80 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера вблизи населенного пункта Хорлы, на побережье Каркинитского залива Черного моря, пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые осуществляли вылов водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
С помощью 8 сетей браконьеры выловил более 25000 креветок, а также 2000 рыб бычков и атерины, чем нанесли ущерб государству более чем 80000 гривен.
Обнаружены орудия лова и водные живые ресурсы пограничники передали представителям территориального отдела рыбоохраны и сообщили сотрудников Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".
Как сообщал УНН, в Херсонской области задержали браконьеров на вылове креветок.