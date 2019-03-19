В Херсонской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом более чем 80 тыс. гривен

С помощью 8 сетей браконьеры выловил более 25000 креветок, а также 2000 рыб бычков и атерины, чем нанесли ущерб государству более чем 80000 гривен.

Обнаружены орудия лова и водные живые ресурсы пограничники передали представителям территориального отдела рыбоохраны и сообщили сотрудников Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".



Как сообщал УНН, в Херсонской области задержали браконьеров на вылове креветок.