На Буковині затримали браконьєра, який ловив червонокнижну рибу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вчора, на Буковині на річці Дністер у селі Мошанець, місцевий житель здійснював вилов риби забороненим знаряддям та упіймав приблизно 60 рибин, серед яких червонокнижний вирезуб. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“За допомогою рибальських сіток порушник упіймав приблизно 60 рибин різних видів, серед яких — і занесений до Червоної книги України вирезуб. Своїми діями чоловік завдав державі матеріальних збитків на загальну суму понад 18 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили у браконьєра рибальські сітки й незаконно виловлену рибу. Улов передано на зберігання рибоохоронному патрулю.
За вказаним фактом слідчі Кельменецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вчора, 18 березня, поблизу населеного пункту Хорли, на узбережжі Каркінітської затоки Чорного моря, прикордонники виявили двох громадян України, які здійснювали вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.