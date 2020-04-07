На Буковине зафиксировано еще 25 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Черновицкой области зафиксировано еще 25 случаев COVID-19. Об этом заявил в видеообращении председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.
"Выявлено 25 новых случаев заражения. В первую очередь речь идет о городе Черновцы и еще раз Хотин, снова обнаружено по пять случаев, а остальных 15 случаев распределяются по другим районам области. Таким образом общее количество инфицированных буковинцев достигло отметки 273 человека", - рассказал Осачук.
Также по его словам, среди вновь выявленных больных COVID-19 в Черновицкой области трое священнослужителей.
Напомним, в медицинских учреждениях Черновицкой области, по состоянию на 7 апреля, находится 170 пациентов, из них у 59 подтвержден COVID-19.